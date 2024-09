WK Vierspannen Svilvásvárad: Boyd Exell prolongeert titel, Nederland wint goud!

Jérôme was de te kloppen man in dit onderdeel en dat lukte lange tijd niemand. Tot en met het tweede blok rijders hadden alleen Benjamin Aillaud en Koos de Ronde een kleine tijdsstraf en IJsbrand Chardon reed binnen de tijd, maar ten koste van één balletje. De Hongaar József Dobrovitz (sr) stak zijn enthousiasme over zijn prestatie (5,39 strafpunten) én de blijdschap over de wedstrijd in zijn thuisland niet onder stoelen of banken. Springend op zijn bokstoel, juichend en zwaaiend naar de tribunes, bedankte hij zijn paarden, de organisatie en het publiek voor dit fantastische evenement.

Terug naar de wedstrijd: de brug bleek voor de voorpaarden van sommige combinaties onbekend en soms werden er capriolen uitgehaald om zonder een balletje te laten vallen, de brug over te gaan. De tijdsdruk begon de rijders geregeld op te spelen vanaf de wave op 17 en de zigzag op 19, maar ook het gasgeven in de laatste poort 20 kostte een aantal rijders drie kostbare strafpunten.

Goud voor Nederland!

Fredrik Persson was de eerste rijder die het lukte om de prestatie van Jérôme Voutaz te evenaren: foutloos en binnen de tijd, maar de Zwitser bleek een aantal seconden sneller gereden te hebben. Daarna werd het heel spannend; Georg von Stein leek heel lang op koers naar het goud in dit onderdeel. Een kleine storing in het ritme in de wave zorgde voor concentratieverlies en uiteindelijk vielen er toch twee ballen.

Bram Chardon deed álles goed: een goed snel ritme, focus en zelfs de storing op de brug bracht hem en zijn paarden niet uit de concentratie in de rest van het parcours. Hij bleef foutloos, was een kleine twee seconden sneller dan Jérôme en hij zette zichzelf daarmee definitief op het podium in het individuele klassement én Nederland op goud!

Chester Weber was er uiteraard op gebrand zijn zilveren uitgangspositie minimaal te behouden. Hij reed een fantastische proef en ‘op tijd’, maar in de laatste zigzag kon hij zijn gewenste lijn niet rijden en dat kostte hem twee ballen, waardoor Bram hem voorbij ging in het klassement.

Boyd Exell: meer ambitie dan individueel goud

Laatste rijder Boyd had een enorme voorsprong te verdedigen, dus het individuele goud kon hem nauwelijks ontgaan. Boyd had echter méér ambitie: een medaille voor Australië. Zijn proef was niet perfect (er viel één bal, maar hij bleef binnen de tijd), maar hij prolongeert zijn titel en is Wereldkampioen 2024. Bram Chardon heeft zilver en Chester Weber gaat naar huis met een eervolle bronzen medaille. Mede door de prestaties van land- en teamgenoot Tor Van Den Berge behaalden beide rijders voor het eerst een teammedaille: brons voor Australië.

In het eindklassement geen individuele medailles voor de Duitse rijders, maar Duitsland behaalde, door de fantastische prestaties van Michael Brauchle, Georg von Stein en Mareike Harm, zilver in dit Wereldkampioenschap. Een speciale vermelding voor de 28-jarige Anna Sandmann: een aanstormend talent voor het Duitse team.

Wereldkampioen 2024: Boyd Exell !!