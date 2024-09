WK Vierspannen Szilvásvárad: Anna Sandmann leidt na eerste dressuurdag

Na de veterinaire keuring op woensdag werd ’s avonds het WK Vierspannen officieel geopend met een show waarbij alle teams met vlaggen voorbij kwamen.

Vandaag werden er al verschillende sterke dressuurproeven gereden. Hoewel onder andere Boyd Exell, Chester Weber, Mareike Harm, IJsbrand en Bram Chardon morgen nog aan de start komen, kunnen vader Christoph en dochter Anna Sandmann al terugkijken op een uitstekende dag, want hoewel Anna haar vader op een ruime vijf punten achterstand zette, reed ook Christoph een prachtige proef.

Thuisrijder József Dobrovitz (sr) reed als laatste de ring binnen en zette een mooie harmonieuze proef neer op één rare kronkel na, in een schuine lijn in een stap-onderdeel, waarbij het leek alsof hij zich vergiste in een letter.

Anna Sandmann

Sterke start voor Koos de Ronde

Twee Nederlandse rijders kwamen vandaag aan de start: Nederlands Teamlid Koos de Ronde en individueel starter Hans Heus. Koos reed een goede solide proef en zet daarmee een goed fundament neer voor de rest van de wedstrijd en het Nederlands team. Hij eindigde vandaag vlak achter József Dobrovitz met een score van 51.91 strafpunten.

Hans Heus was minder fortuinlijk: vooral zijn rechterachterpaard was te enthousiast en maakte het Hans erg moeilijk om een mooie proef te laten zien. Tijdens het groeten kon hij er gelukkig de humor enigszins van inzien. Hij nam zichtbaar opgelucht en met een lachje op zijn gezicht afscheid van de jury en de arena.

Koos de Ronde

Vooruitblik naar morgen

Morgen, vrijdag 6 september, komen de Australische en Poolse teamrijders voor het eerst aan de start. Ook IJsbrand en Bram Chardon, individueel rijder Edwin de Graaf, de Belgische toppers Glenn Geerts en Dries Degrieck en onder andere toprijders uit Duitsland, Amerika en Hongarije in de arena.

FEI livestream, het bekijken waard!

De thuisblijvende fans konden vandaag genieten van uitstekende beelden op, onder andere, het YouTube – kanaal FEI Driving (gratis). Het commentaar wordt verzorgd door Sarah Dance die, naast het becommentariëren van de proeven, ook veel interessante achtergrondinformatie geeft over de rijders, de paarden, de geschiedenis en dressuur in het algemeen.

Klik hier voor de uitslagen, de startlijsten en de link naar de livestream

Klik hier voor het fotoalbum van de vetcheck op woensdag

Klik hier voor het fotoalbum van de dressuur vandaag

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.