WK Vierspannen Szilvásvarad: Australië leidt, maar winst voor Chester Weber

Het eerste dressuurblok dat om 10.00 uur startte, kende met Bram Chardon als tweede starter al een heerlijk ‘ontbijt’. Bram reed een uitstekende proef waarmee hij zichzelf en het Nederlands team een dienst bewees. Niet te flamboyant, maar degelijk en safe gereden om morgen in de marathon te kunnen excelleren.

Bram Chardon

Anna Sandmann de te kloppen vrouw

En wat een ochtend: de Duitse, individueel rijdende Anna Sandmann, die gisteren een fantastische prestatie van 40 strafpunten had neergezet, was de te kloppen vrouw. Na Bram lieten Glenn Geerts, Tor Van Den Berge en Georg von Stein ook prachtige proeven zien in de ‘veertigers’. Glenn had op het ongeluksgetal, punt 13 even zijn rechterleader in galop, maar het was duidelijk dat zij met hun proeven de lat hoog hadden gelegd voor de overige rijders in het tweede en derde dressuurblok.

Tor Van Den Berge

Na de korte break beet individueel rijder Edwin van der Graaf het spits af. Hij begon goed, maar zijn linkerleader bouwde gaandeweg de proef spanning op, waardoor de harmonie weg was en het strafpuntentotaal opliep.

Fredrik Persson uit Zweden, ook individueel rijdend, zette de reeks ‘veertigers’ voort: een prachtig harmonieuze proef die eruit zag alsof vierspanrijden geen enkele moeite kost!

De verwachtingen waren hooggespannen toen de Amerikaan Chester Weber in de ring verscheen. De overdekte tribune zat inmiddels bomvol. Chester had de laatste wedstrijden laten zien dat hij en zijn paarden in topvorm zijn door de vele trainingsuren, uitstekend (stal-)management en een toegewijd team van grooms. En wat een proef … élk onderdeel was raak en de achten en negens vlogen over de livescoring. Met vier tienen en een negen-en-half voor algemene indruk en presentatie sloot hij zijn proef af in de monsterscore van 31.06 strafpunten en was de eerste die Anna Sandmann haar leidende positie afnam. Zijn blijdschap stak hij, terecht, niet onder stoelen of banken!

Chester Weber

Na de middagpauze wachtte het publiek in de hitte van de dag op het puntje van de banken tot de ‘dressuurcracks’ uit Nederland, Australië en Duitsland in de ring verschenen.

IJsbrand Chardon, al decennia-lang de mensport dominerend, zette een uitstekende en waardevolle prestatie neer, met de concentratie en dezelfde ‘drive’ als toen hij Bram’s leeftijd had. Hij eindigde op twee-tienden achter Bram, waarmee vader en zoon Chardon samen met Koos de Ronde die gisteren reed, een geweldig resultaat hebben neergezet voor het Nederlands team.

Dries Degrieck deed hetzelfde voor zijn nationale team. De jonge Belg, wiens vader met een vierspan Lipizzaners reed, verbetert zich elk jaar en ook hij reed zich vandaag naar een ‘hoge veertiger’ (48.58).

IJsbrand Chardon

Drukke dag voor Boyd

En daarna Boyd Exell, die gisteren en vandaag de hele dag in de warming-up ring te zien was om te coachen. Tot het moment dat hij zijn eigen span even op scherp moest zetten in de warming-up ring, was hij bezig met ‘anderen’ . Wetend wat hij moest rijden om Chester Weber te overtreffen, reed hij gefocust en met enig spanning op zijn gezicht de ring in. In opperste concentratie liet hij een formidabele en foutloze proef zien en reed zichzelf naar een fantastische score van 33.53 die, wanneer je het ‘smorgens had geweten, waarschijnlijk tot winnende proef uitgeroepen was. Maar daar was ineens Chester; vandaag beoordeelden vier van de vijf juryleden zijn prestatie als allerbeste dressuurproef.

Boyd Exell

Landenwedstrijd

In de race om de landenwedstrijd, gaat Australië met de fantastische prestaties van Boyd Exell en Tor Van Den Berge aan de leiding met 80.91 strafpunten. Nederland volgt op ruim vijf punten achterstand met een score van 86.44 en Duitsland staat derde met een kleine drie strafpunten meer dan Nederland (89.29).

Morgen start de marathon om 10.00 uur met de testdriver, gevolgd door de Hongaar János Papp.

