WK Vierspannen Szilvásvárad: Boyd Exell neemt de leiding

Chester Weber, die gisteren de dressuur op zijn naam zette, liet weten dat hij zijn uiterste best ging doen om zo lang mogelijk van zijn leidende positie te genieten, maar ook Boyd vertelde dat hij niet van plan was om de overwinning op een presenteerblaadje over te dragen aan wie dan ook.

Boyd Exell

Zware wedstrijd

En zo’n dag werd het ook. Boyd reed foutloos, snel en in prachtige vloeiende lijnen in vier van de acht hindernissen naar de eerste tijd. De Duitser Michael Brauchle zette in de overige vier hindernissen de beste tijd neer. Zijn paarden gaven alles, maar in de laatste twee hindernissen leken ze leeg en kon Michael geen toptijden meer neerzetten en eindigde als derde.

Ook de paarden van IJsbrand leken de laatste drie hindernissen volledig leeg in de hitte van de dag, maar Bram’s paarden bleven tot het einde aan toe fris. Alleen in hindernis 7 eindigde hij niet bij de beste zes rijders, waardoor hij achter Boyd op een fantastische tweede plaats in de marathon eindigde. Koos de Ronde reed wisselende tijden: in vijf hindernissen reed hij absolute toptijden, maar twee hindernissen liepen niet. In H7 stond hij zelfs een moment stil tussen het hout.

Chester Weber reed voor wat hij waard was en groeide in de hindernissen. Drie hindernissen waren top 10 noteringen en hij eindigde als elfde, maar hij kon niet verhinderen dat Boyd Exell de leiding met klinkende cijfers heeft overgenomen. Hij staat nu in het tussenklassement op de tweede plaats en heeft ruim vier punten te verdedigen op Bram Chardon die op de derde plaats in het tussenklassement staat.

Ook Glenn Geerts reed een formidabele wedstrijd. Hij eindigde als vierde in de marathon en is daarmee opgeklommen naar de vierde plaats in het tussenklassement. In de vaardigheid heeft hij een kleine zes punten goed te maken op Bram Chardon om op het individuele podium te belanden.

Glenn Geerts in hindernis 8

Drie rijders uit de wedstrijd

Helaas zijn drie combinaties uit de competitie. De Tsjech Jiri Nesvacil jr diende te stoppen van de jury omdat een van zijn paarden niet fit was, en de Zwitser Jérôme Voutaz ging om in hindernis twee. Christoph Sandmann staakte zelf de wedstrijd nadat een van zijn paarden uitgleed na de tweede hindernis.

Nederland leidt het landenklassement

Australië heeft de leidende positie in het landenklassement moeten afstaan aan Nederland. Hoewel Boyd’s teamgenoot Tor Van Den Berge een nette marathon reed, was hij niet snel genoeg om Australië op de eerste plaats te houden. Het Australische twee-mans-team staat nog nét voor Duitsland dat nu op plaats drie staat. België staat op de vierde plaats en heeft dertien punten goed te maken om op het podium te komen.

Veel publiek!

