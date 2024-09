WK Vierspannen Szilvásvárad: één paard niet door keuring

De vijftienjarige Esprit van de Roemeense Kalman Babo doet niet aan de wedstrijd mee; hij werd vanmorgen niet goedgekeurd.

De dressuur, het eerste wedstrijdonderdeel, begint morgen rond 10:00 uur. De tweede helft rijdt vrijdag de dressuur. Vanmiddag om 14:30 uur is de loting, waarbij de startvolgorde wordt bepaald. De startlijsten en uitslagen zijn te zijner tijd op Hoefnet te vinden. Zaterdag staat de marathon op het programma en zondag na de vaardigheid weten we wie de nieuwe wereldkampioen is!

De wedstrijd is live te volgen via Clip My Horse en via het FEI Driving YouTube kanaal.

Klik hier voor de startlijst, het programma en overige informatie

