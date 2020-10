WK vierspannen Valkenswaard geannuleerd

Tot vanochtend stonden alle lichten op groen. Na een overleg vandaag met het bestuur en de gemeente Valkenswaard heeft de burgemeester besloten om de bestaande vergunning voor het evenement in te trekken. De organisatie had toestemming en de benodigde vergunningen om het WK door te laten gaan. Aan alle voorwaarden was voldaan en alles was gericht op een veilige wedstrijd zonder publiek binnen de geldende wet- en regelgeving.

De organisatie van Driving Valkenswaard International (DVI) is diep teleurgesteld. Zij wilde ondanks alle beperkingen die corona met zich meebrengt, laten zien dat het mogelijk is om onze mooie sport ook in wedstrijdverband te beoefenen. De organisatie heeft veel werk verzet uit liefde voor de vierspansport. Alles stond klaar voor een veilig WK dat aan alle eisen voldeed en vergunningen waren geregeld. Dit besluit van de gemeente is keihard aangekomen.

In hun persbericht zegt de organisatie: ‘De foutieve berichtgeving in de media over de vergunning heeft bovendien niet geholpen bij de beeldvorming over de wedstrijd. Daarbij hebben de negatieve uitlatingen van met name enkele Nederlandse rijders jegens de organisatie onze positie geschaad. Dat is zuur en komt de vierspansport niet ten goede.’

Technisch Directeur van de KNHS Iris Boelhouwer is ook teleurgesteld dat het evenement niet door kan gaan. ‘Wij hadden ons verheugd op een mooi evenement en spannende sport in deze moeilijke tijd. Dat het nu op het laatste moment toch niet kan is uiteraard een enorme teleurstelling, maar de volksgezondheid gaat voor. Als de daarvoor verantwoordelijke personen het gevoel hebben dat ze de veiligheid en/of gezondheid van de bevolking niet kunnen borgen dan rest ze geen andere keus dan het annuleren van het evenement.’

Inmiddels is de FEI in gesprek met een andere organisator, buiten Nederland, die bereid is om het WK op dezelfde datum te organiseren.

