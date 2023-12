Zes Saksisch – Thüringer hengsten overtuigen keuringscommissie

Het Midden-Duitse ras dat oorspronkelijk als koets- of trekpaard werd gefokt, is tegenwoordig een modern, veelzijdig gebruikspaard dat nog altijd veel ingezet wordt in de mensport, maar ook onder zadel. Het ras lijkt goed aan te sluiten bij onder andere het Deense Warmbloed – ras en het KWPN.

Van de zes hengsten die de keuringscommissie wisten te overtuigen, viel nummer 10 het meest in de smaak. Deze hengst is een zoon van Elbcapitän uit een merrie van Veritas en is gefokt en in eigendom van de Noschkowitz-stoeterij van Frank Weichold uit Großweitzschen. In de toekomst zal hij verhuizen naar de Staatsstoeterij Moritzburg.

De reservekampioen is een zoon van Loriot uit een merrie van Elbcapitän, gefokt door Reit- und Fahrverein Noßwitz e. V., ook uitgebracht door Frank Weichold.

De overige vier hengsten zijn zonen van Capitano, Casco, Veit en Veritalis. De zoon van Casco is verkocht aan de Staatsstoeterij en komt daarmee ook beschikbaar voor fokkers.