Zevende jubileumeditie SWM Zuidwolde verreden

Ruim negentig aanspanningen zorgden voor honderden paardenhoeven, die kletterden over de met kinderkopjes geplaveide wegen in het buurtschap Steenbergen bij Zuidwolde.

De bouwploeg was voorafgaand aan het evenement al dagen bezig met het opbouwen van het hindernisparcours en het A-traject van de marathon. En op de wedstrijddagen kwamen er nog eens honderd vrijwilligers tevoorschijn om het evenement in goede banen te leiden.



Na een heftige regenbui op zaterdagmorgen is de rest van het weekend onder goede weersomstandigheden verreden en kon het publiek genieten van prachtige paardensport.

Pony's

Bij de grote rubriek enkelspan pony’s klasse L ging de overwinning naar Anouk Versluis. Mariëlle Feenstra won het zilver met 0.04 strafpunten verschil van Melanie Dekker, die daarmee brons haalde.

De kleine, gecombineerde rubriek enkelspan pony’s klasse M/Z werd gewonnen door Henry Borg (Z).

De tweespan pony’s klasse L werd gewonnen door Lysanne de Groot, die in alle onderdelen tweede werd, maar daarmee het goud veroverde voor Petra Hoeksema (zilver) en Nathalie Ruardy (brons).

Bij de overige ponyrubrieken waren slechts één of twee deelnemers, maar hun prestaties waren er niet minder om.

Carolien Fischer

Paarden

Laure Nijenkamp zette zo’n goede dressuurproef neer in de grote rubriek enkelspan paard klasse L, dat zij een goede basis had voor de overwinning. Een derde plaats in de marathon en enkele strafpunten in de vaardigheid brachten haar overwinning niet in gevaar. Ymke Slump werd tweede en Koerina Dijkstra behaalde brons.

Udo de Haan en Xander Tuitjer waren in de M-klasse aan elkaar gewaagd. De dressuur werd gewonnen door Udo, de andere twee onderdelen door Xander en uiteindelijk trok Udo nipt aan het langste eind. Het verschil in strafpunten naar de nummer drie was groot, maar Inge Winter behaalde de mooie bronzen medaille.

In de klasse Z won Paul Versluis met grote overmacht deze vier-mans-rubriek.

Bij de tweespan paarden won Johan Holties de klasse L, Frans Wijts de klasse M en Hans Reitzema de klasse Z.

De overige rubrieken waren klein, maar ook zij hebben uitstekende prestaties geleverd.

De speciale prijs, het gesponsorde bankje, ging na verloting naar Melanie Dekker.

Klik hier voor alle uitslagen

Melanie Dekker