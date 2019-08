Zilveren jubileum Aangespannen Dag Gilze

Zaterdags rijden de zadelrubrieken, beginnende menners en jeugd in de vaardigheid en de hindernissen. Op zondag verschijnen de wedstrijdrijders aan de start, waarbij er elk jaar een sportieve strijd is tussen de Nederlandse en Belgische aanspanningen.

Behalve de spectaculaire mensport, de sfeervolle Altena-fair en het kinderdorp is er ook een stokpaardjes-parcours en op zondagmiddag geven ridders te paard en een vuurspuwer twee schitterende shows bij het kinderdorp en in de hindernis voor de tribune.

Kortom, de voorbereidingen zijn in volle gang om een geslaagd, sportief en gezellig evenement in Gilze neer te zetten. Paardensportliefhebber of niet, op de Aangespannen Dag Gilze is voor iedereen genoeg te beleven!

Klik hier voor meer informatie