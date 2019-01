Zo’n dertig deelnemers op Menindoor Vragender

Het spektakel gaat om 13.00 uur van start. Om 19.00 uur is de spannende finale. De winnaar van deze door Sicon Bau gesponsorde finale is degene die zijn tijd van het basisparcours het meest verbetert. Voor de beste drie deelnemers in de finale liggen er geldprijzen klaar.

Er wordt deelgenomen door verschillende soorten aanspanningen. Zo komen er verschillende enkel- en tweespannen paard en pony in de baan en kunnen ook de stuurkunsten van vierspanrijder Henk jan Hiddink en tandemdeelnemer Harrie Tutert worden bewonderd.

Jeugd heeft de toekomst

Er heeft zich ook een aantal jeugdmenners opgegeven voor de menindoor. Zo komen in de Bixie-klasse Tess en Lotte Wiggers en Bram ten Pas aan de start.

Wil je nog graag meedoen, maar heb je niet opgegeven? Het is nog mogelijk om in te schrijven tot zondag 13 januari.

