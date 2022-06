Zon en regen deren deelnemers SWM Geldrop niet

'Paarden(mest) op de weg'

Voor de nieuwkomers en publiek die nooit eerder bij deze wedstrijd waren geweest, was het niet heel lastig te vinden. In de bocht van de Bosrand, nog midden tussen de huizen, prijkt tijdens het wedstrijdweekend al jaren een groot geel bord: “Pas op, Paarden op de weg!”. En verder was het ‘volg de mestsporen’ en je kwam vanzelf op je bestemming.

Waar is de A?

Op zaterdag lagen er twee 40 x 80 meter dressuurringen klaar, waarvan Ring 1 halverwege de dag verlengd zou worden naar 40 x 100 meter. Het dressuurterrein heeft echter een lichte glooi, en de middagjury bij C merkte op dat de A nog maar net aan zichtbaar was. De deelnemers merkten daar weinig van.

Na de dressuur reden de aanspanningen richting de vaardigheid waar op de zandpiste een kegelparcours was uitgezet. Het bleek niet eenvoudig om ‘dubbel nul’ te rijden. Vooral de tijd bleek voor velen moeilijk te halen.

Marjolein Brouw

Bouwploeg heeft het druk in H6

Zondag sloeg het weer om; het was een stuk kouder tijdens de marathon en vooral ‘smiddags werd een waterig zonnetje afgewisseld met een paar fikse regenbuien. De menners leken daar over het algemeen weinig last van te hebben. Het publiek kon schuilen onder de grote tent en van daaruit vijf van de zes hindernissen volgen. De zesde hindernis lag in het bos, niet te belopen voor de fans die hun favoriet wilden volgen.

Hoofd-hindernisrechter Trix van der Kolk had met haar collega’s veel plezier in deze hindernis: “Een aanspanning raakte een paal, die daardoor omviel. De bouwploeg was snel ter plaatse en zette de paal weer in de grond, maar elke keer dat daarna een nieuwe deelnemer de paal raakte, ging hij weer om. Er was steeds minder voor nodig om hem te laten vallen. Het was hilarisch, we hebben erg gelachen!”

'Manke Nelis' Leo van de Burgt wint ondanks handicap

De prijsuitreiking vond plaats in de gezellige kantine van Manege Meulendijks. De jeugdige Lotte Zaaijer bleek grootverdiener. Na op zaterdag al het beste resultaat na twee onderdelen onder alle ponyrubrieken neergezet te hebben, bleek zij op zondag ook de beste rijder van de gehele wedstrijd te zijn met 109,27 strafpunten.

Sommige rubrieken waren in handicap verreden en moesten de prijzen delen. Toch werd de rubriek tweespan paarden klasse Z even in het zonnetje gezet. De drie deelnemers: Hans Hoens, Leo van der Burgt en Jos Corsten zijn vrienden van elkaar, maar hebben altijd hun eigen ‘mini-competitie’. Het was dit jaar voor de eerste keer dat Leo, ondanks nog in herstelfase na een ongeluk, won van Hans en EGM – voorzitter Ties van Gog vond dat het trio maar eens gezamenlijk op het podium moest gaan staan voor de foto.

Al met al was het weer een geslaagde editie van deze SWM Geldrop.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum van Photowerken

Hans Hoens, winnaar 2PaZ Leo van der Burgt en Jos Corsten