Zonovergoten SWM bij manege achter ’n bos

Warm welkom

Iedereen werd welkom geheten zoals dat alleen in Rijssen mogelijk is. Voor iedere deelnemer die het veld op kwam, was er een borrel en een stukje kaas of worst. Een mooie toost op een aantal prachtige dagen. Iedereen kreeg een plaats toegewezen en het buitenseizoen stond op het punt van beginnen.

Dressuur/vaardigheid

Drie ringen voor de dressuur met kritische jury’s, die niet scheutig waren met de punten. Bij het afhalen van de protocollen was er dan ook regelmatig een teleurgesteld gezicht te zien. De vaardigheid stond op het eerste gezicht gemakkelijk opgesteld, maar schijn bedriegt. Lange lijnen gevolgd door technische, korte draaien bleek voor menig menner een uitdaging om paard of pony weer gecontroleerd te krijgen. Mede door het iets scheef wegzetten van de poorten, rolde er toch menig balletje. Tijdens het uitrijden van de vaardigheid werd elk team verrast met een grote doos vol met diversen soorten vers fruit

Marathon

Zes hindernissen die, door de ruime opzet, uitdagend lonkte tot gas geven, lagen op loopafstand naast elkaar. Met verschillende opties om je lijnen te kiezen, was het voor een ieder mogelijk lang of kort te rijden. Zowel enkelspan pony als vierspan paard kon zijn hart ophalen en lekker blijven lopen in de hindernissen. Omringt door prachtig spreuken op tegelwijsheden was de tekst: ‘’ in onze tent word je verwent’’ zeker van toepassing tijdens de feestavond waar iedereen dorstig de dag met elkaar doornam. Met slechts één voorval, een omgevallen rijtuig van Brent Janssen, deden zich verder geen ongelukkige incidenten voor. Na 3 zonnige dagen kunnen organisatie en de 132 deelnemers terug kijken op een prachtige en prima opgezette wedstrijd.

