Donaueschingen: Topklasseringen voor Marijke Hammink en Bram Chardon

Marijke Hammink (archieffoto)

In totaal kwamen er 36 deelnemers uit zeven landen aan de start in Donaueschingen. De Derby werd verreden over vier onderdelen: dressuur, speel uw spel vaardigheid, marathon en ‘gewone’ vaardigheid. De uitslag van elk onderdeel wordt met een bepaalde factor vermenigvuldigd, zo telt bijvoorbeeld de dressuur drie keer en de marathon vier keer. Bram Chardon werd mede dankzij zijn tweede plaats in de marathon vierde in de Derby en vijfde in het ‘gewone’ eindklassement. De Derby werd knap gewonnen door Benjamin Aillaud, voor Georg von Stein en Chester Weber. Weber won het reguliere klassement die meetelt voor de Wereldbekerkwalificatie.

Voor de vierspan pony’s stonden de gebruikelijke proeven op het programma. Marijke Hammink begon met de derde plaats in de dressuur, won de marathon na een felle strijd met Steffen Brauchle en hield de lei schoon in de vaardigheid, wat haar de mooie tweede plaats opleverde. Dieter Höfs sleepte de overwinning in de wacht.

De marathon werd overschaduwd door een ongeluk van de Zweedse vierspanrijder Axel Olin. Olin reed in hindernis vier tegen een paal waarop hij en zijn grooms van het rijtuig vielen. Een van zijn grooms moest naar het ziekenhuis, de paarden raakten niet gewond.

Klik hier voor de uitslagen.