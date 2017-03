Hammink en Van den Bos doen goede zaken in Lisieux

Robert Roel van den Bos is na zes jaar terug in het mencircuit met het tweespan KWPN-paarden dat hem ter lease werd aangeboden door Aart de Leeuw: ”Het is allemaal in een stroomversnelling gegaan,” vertelt Van den Bos. “Ik heb de paarden pas sinds vorige week zaterdag op stal. Afgelopen maandag wist ik pas dat ik in Lisieux kon starten, dus het was heel kort dag om alles voor te bereiden. Mijn doel was om deze tweesterrenwedstrijd netjes uit te rijden om door te kunnen stromen naar driesterren-niveau en dat is gelukt. Ik heb op de heenweg de dressuurproef nog uit m’n hoofd geleerd, dus het was wel gaaf dat ik deze won! De juryleden zeiden me dat er nog veel meer in zat, dus dat was fijn om te horen. Ik had nog niet eerder een vaardigheidsparcours gereden met dit span, dus dat was wel spannend. Ons doel hier was om minder dan 10 balletjes te rijden en de tijd te laten voor wat het was,” vertelt Van den Bos lachend. “Ik heb geen cruciale fouten gemaakt, dus ik ben heel tevreden. Ik ben heel blij dat ik dit span een jaar mag leasen en ik vind het geweldig om weer terug te zijn in de wedstrijdmensport.” Van den Bos werd tweede in zijn rubriek, achter Jean Etienne Triadou. Leo van den Burgt won de vaardigheid en werd vijfde in totaal.

Marijke Hammink won de drie onderdelen met gemak en bleef de Belgische Tinne Bax en Rene Limpens ver voor.

Heidi te Poele en Melanie van de Bunt verdedigden de Nederlandse driekleur bij de tweespan pony’s en legden beslag op de derde en vierde plaats. De rubriek werd gewonnen door de Duitser Max Berlage.

Rudolf Pestman bracht zijn tweede paard Fair Play D uit in Lisieux, waarmee hij vorig jaar tweede werd in Chablis. Pestman stuurde de zevenjarige afstammeling van Sir Oldenburg naar de tweede plaats in de tweesterrenrubriek, achter de Fransman Yannick Cherel.

De in Nederland woonachtige Canadese Kelly Houtappels-Bruder startte voor het eerst sinds haar succesvolle optreden op het WK in Piber vorig jaar met de negenjarige Flip. Kelly won de dressuur voor haar grootste concurrente Anne Violaine Brisou die met twee paarden uitkwam en die haar in het eindklassement voorbijstreefde zodat Kelly deze wedstrijd met de derde plaats afsloot.

Harry Streutker was als enige Nederlandse vierspanrijder naar Lisieux afgereisd en ondervond sterke concurrentie van zijn Franse collega’s. In de vaardigheid behaalde de menner uit Drenthe de tweede plaats, in het totaalklassement werd hij vijfde. De rubriek werd gewonnen door Fabrice Martin.

