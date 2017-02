Inschrijvingen Exloo overtreft alle verwachtingen

Rudolf Pestman is één van de deelnemers uit Drenthe

“We hadden wel het gevoel dat we aan het minimum aantal van 100 deelnemers zouden komen om de wedstrijd door te laten gaan,” vertelt mede-initiatiefnemer Jeroen Houterman. “Maar dat de wedstrijd zo populair is bij zo veel deelnemers, hadden we uiteraard wel gehoopt, maar niet verwacht.”

De Nederlandse deelnemers hebben zich massaal ingeschreven voor deze eerste wedstrijd sinds 2009 op het gerenoveerde Hippisch Centrum in Exloo, waaronder een aantal deelnemers uit Drenthe. Zo starten Han Gankema (Annen), Rudolf Pestman (Eext), Harry Streutker (Coevorden), Wereldkampioene Para mennen Francisca Den Elzen (Drouwenerveen), Tjidde Van Willenswaard (Westerbork), Wolter Van der Veen (Peize) en Jannes Kinds (Balloo).

Om alle deelnemers goed te kunnen faciliteren, is het tijdschema iets aangepast. De veterinaire keuring start op donderdagochtend 30 maart vroeg om rond de middag van start te kunnen gaan met het eerste deel van de dressuur in twee ringen. Op vrijdag 31 maart komt de rest van de deelnemers aan start in de dressuur. Zaterdag 1 april rijden alle deelnemers de marathon met zes hindernissen, waaronder een mooie waterpartij. De hindernissen liggen bij elkaar gesitueerd rondom het Hippisch Centrum waardoor het voor het publiek uitstekend te volgen is. Op zondag 2 april staat de vaardigheid op het programma. Deze wordt in twee ringen verreden, zodat het programma rond 15.00 uur gereed is en alle deelnemers op tijd huiswaarts kunnen keren.

De internationale menwedstrijd in Exloo is in het leven geroepen om Nederlandse deelnemers de gelegenheid te bieden zich in eigen land te kwalificeren voor eventuele WK-deelname en voor doorstroming van nationaal naar internationaal twee-en driesterren niveau. Ook deelnemers uit andere landen maken dankbaar gebruiken van het initiatief in Exloo. Zo reizen er eind maart deelnemers uit België, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, Luxemburg en Zweden af naar Drenthe.

De toegang in Exloo is alle dagen gratis en Hippisch Centrum Exloo biedt uitstekende cateringfaciliteiten voor zowel de deelnemers als toeschouwers.

Meer informatie en het programma