Laatste WK-test in Beekbergen

‘We hebben er zin in’, aldus gastvrouw en oud-wereldkampioene Mieke van Tergouw. ’We hebben bewust gekozen om na 2015 een rustjaar in te bouwen, de eerste gedachte was toen om maar één keer per twee jaar een evenement te organiseren, maar het bleek een gemis. Enerzijds was het goed om even een pas op de plaats te maken, om te bekijken waar we heen wilden met ons evenement en om vernieuwing in de organisatie door te voeren. Maar we zijn er nu helemaal klaar voor.’

WK-officials

Met maar liefst drie van de vijf WK-juryleden en de Hongaarse top-parcoursbouwer Gábor Fintha is CAI Beekbergen de laatste grote test en kwalificatiemogelijkheid voorafgaand aan het WK Tweespannen in Lipica in september. Er wordt momenteel hard gewerkt om drie nieuwe hindernissen te realiseren en de bestaande bouwwerken krijgen een nieuwe look.

Klik hier voor meer informatie.

Gábor Fintha is aangetrokken als parcoursbouwer in Beekbergen