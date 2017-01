Leipzig: Exell wint openingsparcours

Koos de Ronde

Viervoudig wereldkampioen Exell betrad de piste als eerste en nam alle risico’s. Hij koos voor de korte lijnen en was razendsnel. Een foutloos parcours in 120,85 was het resultaat. Daar kwam uiteindelijk niemand meer aan. Van de Nederlandse rijders was Theo Timmerman het eerst aan de beurt. Al vroeg in het parcours reed hij er twee balletjes af en ging daarna op volle snelheid door, waarmee hij toch nog vierde werd.

Pech voor IJsbrand Chardon: in de tweede marathonhindernis ging een leidselklem los, waardoor hij niet alleen door een verkeerde poort schoot, maar er ook een groom van de wagen moest. Chardon was daarmee kansloos en kon alleen nog maar uitrijden.

Koos de Ronde koos in tegenstelling tot Exell voor het rijden van lange lijnen en was daarmee slechts drie seconden langzamer dan de Australiër. Helaas tikte een van zijn paarden met een achterbeen een bal van de kegel op de brug. De Ronde eindigde daarmee op de derde plaats. De Zwitser Jérôme Voutaz was weer razendsnel met zijn Freibergers en nestelde zich tussen Exell en De Ronde op de tweede plaats.

Zondagmiddag komen de vierspanrijders weer in actie. IJsbrand Chardon zal dan het spits moeten afbijten. De wedstrijd, die live te volgen is op FEI TV, begint om 16.15 uur.

Klik hier voor de volledige uitslag.

Klik hier voor het fotoalbum.