Oranje afvaardiging WK mennen pony´s

Edith Chardon

Het vorige wereldkampioenschap mennen voor pony´s werd in 2015 in Breda gehouden. Nederland won daar toen de landenwedstrijd en Bram Chardon werd wereldkampioen met zijn vierspan schimmeltjes. Ook in 2013 werd Nederland wereldkampioen. Er valt dan ook genoeg eer te verdedigen door het team van Ad Aarts. Routinier in het gezelschap is kersvers Nederlands kampioen Jan de Boer. Sinds 2003 reed hij elk WK, in 2007 won hij daarbij individueel goud en in 2013 en 2015 was hij lid van het goud winnende team.

Het Nederlandse team bestaat uit:

Enkelspan:

* Marissa Schuiling (Herveld)

* Tamara Pijl (Loosdrecht)

* Annegreet Zaaijer (Wadenoijen)

Tweespan:

* Rodinde Rutjens (Weert)

* Woutera van de Kamp (Ermelo)

* Cas Hendriks (Zeeland)

Vierspan:

* Edith Chardon (Den Hoorn)

* Marijke Hammink (Bornerbroek)

Individueel komen aan de start:

Enkelspan:

* Arion Vissers (Helvoirt)

Tweespan:

* Karel van Kekem (Hoogblokland)

* Melanie van de Bunt (Lunteren)

Vierspan:

* Jan de Boer (Terwolde)

* Jannes Kinds (Balloo)

* Joey van der Ham (Noordwijk)

De menners worden begeleid door:

Bondscoach: Ad Aarts (Liessel)

Teamveterinair: Schelto Jonker (Vorden)

