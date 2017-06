Oranje menners winnen in Saumur

Naast het vierspan geweld deden ook andere Nederlandse deelnemers het voortreffelijk. Woutera van de Kamp won de rubriek tweespan pony´s en Jan de Boer bij de vierspan pony´s.

Bram en Koos sleepten goud in de wacht in Saumur

Nieuw paard

Koos de Ronde behaalde de zege door in alle drie de onderdelen van de wedstrijd zeer constant te presteren. Koos vertelt over de wedstrijd: “Het liep allemaal goed. Ik had een nieuw paard bij me dat ik in alle onderdelen in heb kunnen zetten. In de dressuur leverde dat nog wat kleine spanningsfoutjes op, maar was ik zeer tevreden met onze tweede plaats. De marathon was zwaar en technisch en het was heel warm. De paarden gingen daar echter heel goed mee om en ook in dat onderdeel werden we tweede. In de afsluitende vaardigheid maakte ik zelf op de een na laatste poort een fout waardoor er een bal rolde, maar ook hier werden we tweede. Veel constanter kan het niet. Ik ben zeer tevreden over hoe het gelopen is. Het nieuwe paard en een ander minder ervaren paard hebben het goed gedaan en dit was super voor hun opleiding. Voor de wedstrijd in Aken grijp ik terug op mijn vaste span, maar op deze manier kunnen we zorgen dat we ook voor de toekomst weer paarden klaar hebben staan.”

Met deze overwinning verstevigt De Ronde ook zijn positie in het wereldbekerkwalificatie klassement. “Ik sta daarin nu tweede en denk eigenlijk dat het wel al genoeg is om me te kwalificeren voor het Indoor Wereldbekerseizoen. Je mag daarvoor vier resultaten mee laten tellen, ik heb nu al drie goede resultaten staan en de wedstrijden van Aken, Beekbergen en Breda komen nog.”

Ook teamgenoot Bram Chardon reed een sterke wedstrijd. Hij begon met een vijfde plaats in de dressuur, werd zevende in de marathon en was de enige die foutloos wist te blijven en daarmee de beste in de afsluitende vaardigheid. Chardon jr. eindigde daarmee op de vijfde plaats in het eindklassement en verdiende ook de nodige wereldbekerkwalificatiepunten.

