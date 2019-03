10 landen vertegenwoordigd op internationale menwedstrijd Exloo

Menners uit Australië, België, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Griekenland, Zweden, Verenigde Staten en uiteraard uit eigen land slaan vier dagen lang hun kamp op in het prachtige en gastvrije Drentse Exloo.

Dit jaar is een belangrijk jaar voor de tweespan paarden en de enkel-, twee-en vierspan pony’s en dat is terug te zien in het aantal inschrijvingen. Voor deze rubrieken staat er in september een Wereldkampioenschap op het programma en voor de potentiële deelnemers aan deze WK’s vormt Exloo een belangrijke wedstrijd. Na de winterperiode worden de paarden en pony’s voor het eerst weer aan een internationaal jurycorps voorgesteld en kunnen de menners hun strategie bepalen voor de rest van het seizoen. De wedstrijd in Exloo wordt ook gebruikt om te kunnen voldoen aan de kwalificatie eisen die de internationale hippische sportbond stelt om mee te kunnen doen aan het WK.

De wedstrijd gaat op donderdagmorgen van start met de veterinaire keuring, waarna de eerste deelnemers ’s middags de piste betreden voor hun dressuurproef. De overige deelnemers rijden op vrijdag dressuur. Zaterdag komen alle menners in actie tijdens de spectaculaire marathon met zes hindernissen, ontworpen door de Nederlandse level 2 parcoursbouwer Arjan Kleinjan, die wordt geassisteerd door WK-parcoursbouwer Josef Middendorf uit Duitsland. De zes hindernissen liggen allen centraal op het terrein van Hippisch Centrum Exloo, waar de afgelopen maanden hard is gewerkt om de bodemgesteldheid en de hindernissen zelf in optimale conditie te krijgen voor de menwedstrijd.

Op zondag rijden de menners verdeeld over twee pistes de vaardigheidsproef waarna de winnaars van de derde editie van de internationale menwedstrijd in Exloo bekend zijn.

Toegang en parkeren zijn alle dagen gratis.

Klik hier voor meer informatie.