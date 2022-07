Aachen 2022: Vaardigheid brengt Boyd Exell naar overwinning

Na de dressuur ging Boyd aan de leiding met 33,33 strafpunten. Mareike Harm en IJsbrand Chardon stonden toen op twee en drie met 38,85 en 38,99. In de marathon was voor Koos de Ronde de overwinning bijna in zicht. Hij noteerde de snelste tijden in hindernis 1, 2, 3 en 5 maar ging in hindernis 6 helaas om. De paarden stonden gelijk stil en zijn ongedeerd. Marie de Ronde-Oudemans moest voor controle naar het ziekenhuis en hield er een gebroken duim en een pijnlijke schouder aan over.

Glenn Geerts (BEL) wist in de marathon het minst aantal strafpunten te behalen en schreef daarmee de overwinning op zijn naam. Kort daarachter eindigde IJsbrand Chardon, met 0,99 strafpunt meer dan Glenn. Christoph Sandmann werd derde in de marathon en Boyd Exell moest genoegen nemen met de zevende plaats. Daardoor stond IJsbrand Chardon na de marathon iets meer dan een bal voor op Boyd Exell.

Vandaag liep IJsbrand 12 strafpunten op in de vaardigheid. Boyd wist in de eerste en tweede ronde dubbel foutloos te blijven. Jerome Voutaz (SUI) was in de tweede ronde nét iets sneller dan Boyd en won dus de vaardigheid. Daarmee eindigde hij op de elfde plek. De overwinning van het totaalklassement ging naar Boyd Exell, gevolgd door IJsbrand Chardon, Christoph Sandmann, Mareike Harm en Bram Chardon.

Met de resultaten van Bram en IJsbrand won Nederland de landenwedstrijd. Met iets minder dan twee punten verschil eindigde Duitsland als tweede en de Belgen volgden op de derde plaats.

Bekijk hier de resultaten

*Fotoalbum volgt*

