Aachen 2023: Boyd neemt koppositie in

Michael Brauchle won de marathon vandaag en behaalde minder dan één starfpunt minder dan Boyd Exell. Koos de Ronde was vandaag de beste Nederlander en eindigde op de derde plaats. IJsbrand Chardon eindigde als vierde en staat nu op de tweede plaats in het tussenklassement.

Bram Chardon ging de wedstrijd goed van start na de dressuur en de Top Score Competition, maar kan dat vandaag helaas niet voortzetten. “Ik had dezelfde opstelling als gister, toen ik tweede werd in de Top Score Competition, maar het wilde vandaag niet. Ik had te weinig stuur met het voorspan en ze waren te wisselvallig in het schakelen naar voren. Ik had twee ballen en zelf wat stuurfouten gemaakt, dus dit was niet mijn dag”, vertelt hij. “Toch heb ik het gevoel dat ik op schema lig voor het EK in Exloo. Ik ga dan een ander voorpaard inzetten.”

Chester Weber maakte vandaag een fout in het parcours. Hij ging na hindernis vijf door naar hindernis zeven en werd daardoor gediskwalificeerd. Hij doet dus niet meer mee aan de strijd voor de titel.

