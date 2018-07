Aken 2018: Nederlands vierspanteam neemt de leiding

Onder zomerse temperaturen betraden de vierspanrijders vanmorgen het menstadion in Aken, waar de in grote getale aanwezige toeschouwers konden genieten van uitstekende dressuurproeven. Regerend Wereldkampioen Boyd Exell reed evenals gisteren een fenomenale proef en gaat met een voorsprong van ruim zes punten op de als tweede geplaatste Benjamin Aillaud uit Frankrijk aan de leiding in het individuele klassement, waarin de Amerikaan Chester Weber de derde plaats bezet.

Bram Chardon zette vanmorgen een mooie proef neer: “Bram reed een proef met flair,” vertelt bondscoach Harry de Ruyter. “Het was weer een mooi blok en Bram reed nog beter dan gisteren. Hij had meer punten mogen hebben.”

Ijsbrand Chardon was goed op weg om zijn resultaat van woensdag te verbeteren en de tweede plaats had er zeker in gezeten, maar het linkerachterpaard gooide tijdens de laatste twee onderdelen roet in het eten waardoor Chardon uiteindelijke vierde werd. Koos de Ronde zorgde vandaag voor het wegstreepresultaat.

Morgen komen de vierspanrijders vanaf 11.00 uur in actie in de Speel uw Spel wedstrijd, die niet meetelt voor de klassementen.

IJsbrand Chardon

Stand landenklassement na de dressuur:

Nederland 88,49 Duitsland 94,68 Frankrijk 95,68 België 96,57

