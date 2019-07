Aken 2019: Goud, zilver en brons voor Nederlandse vierspanrijders

De Zweedse level 4 parcoursbouwer Gunnar Larsson had een pittig parcours uitgezet, waar geen van de 25 vierspanrijders er in slaagde foutloos binnen de tijd te blijven. Lange tijd was tweede starter Jérôme Voutaz uit Zwitserland de te kloppen man met slechts één afgeworpen balletje binnen de toegestane tijd. Koos de Ronde stond na zijn marathonzege op de derde plaats en reed een magnifieke vaardigheidsproef, waarbij hij slechts 0,73 strafpunten voor tijdsoverschrijding opliep. De Ronde voerde hiermee de druk op volgende starter IJsbrand Chardon behoorlijk op. Met een voorsprong van slechts 1,08 strafpunt wist Chardon wat hem te doen stond. De regerend Europees kampioen was uitstekend onderweg, maar halverwege het parcours rolde er toch een balletje. De winnaar van het CAIO Aken 2018 passeerde de finish binnen de toegestane tijd, maar door de fout wisselden beide teamgenoten in de eindstand van positie.

Bram Chardon ging vanmorgen als eerste van start en kwam met 11,79 strafpunten uit de ring. Aangezien Bram de marathon niet had uitgereden, telden zijn resultaten niet meer mee voor het landenklassement.

Koos de Ronde

Het individuele klassement werd voor de negende keer gewonnen door de regerend Wereldkampioen Boyd Exell uit Australië. Ook in 2012 en 2013 eindigde Koos de Ronde op de tweede plaats achter Boyd Exell in Aken.

Door de sterke prestaties van de Franse en Belgische menners moest gastland Duitsland genoegen nemen met de vierde plaats in de landenwedstrijd.

Winnaar van het individuele klassement in Aken 1990 Ad Aarts (Liessel) was dit jaar voor het eerst in de Soers aanwezig in zijn functie als bondscoach en kijkt enorm tevreden terug op de wedstrijd: “De vaardigheid was heel erg goed, de jongens hebben laten zien dat ze de druk goed aankunnen, ze hebben gevochten als leeuwen.” Aarts gaat er van uit, dat hij het team niet wijzigt voor het Europees kampioenschap in Donaueschingen volgende maand: “We moeten natuurlijk altijd even afwachten of de paarden goed blijven, maar in principe wijzig ik niks. Dit is zo’n sterk team, als je ziet dat wij de landenwedstrijd winnen met 47 punten voorsprong op Frankrijk, dat is gewoon ongehoord. Bram had dan wel een mindere wedstrijd, maar als je Saumur en Riesenbeck weet te winnen, dan ben je niet zo maar iemand.”

