Alexander Flocke nieuwe parcoursbouwer CHIO Aken

Asendorf was zo’n twintig keer de verantwoordelijke parcoursbouwer op het CHIO Aken en heeft zijn talent voor veeleisende en tegelijkertijd paardvriendelijke parcoursen herhaaldelijk laten zien, zoals bijvoorbeeld op de Wereldruiterspelen in Aken 2006. Daarnaast bouwde hij onder andere het WK vierspannen in 2016 in Breda (NED) en tijdens het WK 2016 in Tryon (VS) was hij technisch afgevaardigde. Asendorf beëindigt eind 2022 zijn carrière als internationale parcoursbouwer.

Plezier en actie

Alexander Flocke was jarenlang vaste parcoursbouwer in Dillenburg en was ook verantwoordelijk voor Kronenberg (NED), Lisieux (FRA), Lipica (SLO) en Schildau (D). In 2020 promoveerde hij tot niveau 4, het hoogst haalbare niveau voor een internationale parcoursbouwer.

“Het is een enorme uitdaging om vier paarden door een combinatie van hindernissen sturen”, vertelt Flocke. “Het is een uitdaging voor de paarden en de menners, maar ook voor de parcoursbouwer. Mijn taak is om lijnen aan te bieden die moeilijk én paardvriendelijk zijn.” Zijn doel is om de sport op een zo goed mogelijke manier te presenteren en voor zoveel mogelijk plezier en actie te zorgen, zowel voor de menners als voor het publiek.

Tips

“We weten dat de parcoursen van Alexander Flocke voor geweldige sport zorgen”, aldus Birgit Rosenberg, sportdirecteur van CHIO Aken. “Ik kijk daarom erg uit naar 2023.” Ook Alexander Flocke is enthousiast. “Het is een eer om deel uit te mogen maken van CHIO Aken”, vertelt hij. Asendorf zal hem nog van enkele tips voorzien. “Natuurlijk neem ik die graag aan. Hij is een van de meest gewaardeerde parcoursbouwers van de afgelopen twee decennia.”

Klik hier voor meer informatie

Bron: CHIO Aachen

Dr. Wolfgang Asendorf (links) und Alexander Flocke (rechts)