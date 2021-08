Allereerste CAI3* en CAI2* in Letland voor herhaling vatbaar

De enkelspan paarden namen het tegen elkaar op in de 3*-rubriek waarbij Talvikki Järvinen uit Finland aan het langste eind trok. De Estlandse menners Ülar Raudsep en Riina Rõa wonnen respectievelijk de 2*- enkelspan paard en de 2*-enkelspan pony rubriek.

Talvikki Järvinen

Voorzitter van de jury Hillar Talts uit Estland vertelt: „Deze club organiseert al 12 jaar menwedstrijden op nationaal niveau en ze waren al langer klaar om over te gaan naar het internationale niveau. Nadat ze al enkele jaren een CAI-1* wedstrijd hadden georganiseerd, maakten ze dit jaar eindelijk de stap naar het twee-en driesterren niveau. De wedstrijd is zeer populair in de Baltische landen (Estland, Letland en Litouwen). Het terrein bevatte mooi ontworpen hindernissen en er was voldoende ruimte voor de dressuur en de vaardigheid. Het terrein was compact wat het overzichtelijk maakte voor zowel de toeschouwers als voor de officials.“

De Letse 3*-menner Dace Sture maakte deel uit van het organisatiecomite. Hij was heel blij en dankbaar voor de belangstelling en ondersteuning van de menners uit de omringende landen die in deze moeilijke tijd de moeite hadden genomen om deel te nemen. De organisatie is van plan volgend jaar opnieuw een internationale menwedsrijd te organiseren.

Klik hier voor het fotoalbum met dank aan Marie de Ronde die deel uitmaakte van de jury in Koceni.

Klik hier voor de uitslagen

