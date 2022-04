Anouk van de Beek moet afscheid nemen van Happy

“Happy was eigenlijk voor mijn opa, Kees van de Beek”, vertelt Anouk. “Al snel bleek dat opa niet zo’n klik had met Happy, terwijl ik vanaf het eerste moment al een enorme klik met haar had. Na een tijdje hebben we Happy daarom overgekocht van opa.”

Anouk van de Beek en Happy Hour

Ze ging met Happy aan de slag toen Fien, haar andere pony, een blessure kreeg. De twee reden wat indoors en HC-wedstrijden. Toen Happy haar eigendom werd, ging ze serieuzer met haar aan het werk. “Je zag dat alles steeds beter en makkelijker ging. Ik genoot met haar van de kleine dingen. Ze was een aparte, maar met een top karakter. Ze was heel eenkennig en liet weinig mensen toe, maar ik kon echt alles met haar.”

Het hoogtepunt? “Dat was sowieso het EK in 2021! Dat was zo’n gave ervaring. Maar ik moet zeggen dat Happy eigenlijk het hoogtepunt was van mijn hele mencarrière. Zonder Happy was ik niet gekomen waar ik nu sta.”

Weide

“We maakten zaterdag een ontspannen ritje in het bos. Na het uitspannen ging ze lekker de wei in. Nog geen 5 minuten later zag ik het foute boel was. Ze brak haar been en hebben daarom moeten beslissen haar in te laten slapen.”

Anouk van de Beek met Happy op het EK in Selestat 2021

