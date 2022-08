Ontevredenheid over ontbreken landenteam Oostenrijk op WK enkelspannen

Op het WK, dat van 15 tot en met 18 september gehouden wordt, zal Alexander Bösch met zijn paard Finesse als enige zijn land vertegenwoordigen. Dat zorgt voor veel ophef onder de Oostenrijkers, die van mening zijn dat ze meerdere top aanspanningen tot hun beschikking hebben en daardoor makkelijk een compleet team hadden kunnen creëren. Volgens veel ingewijden zouden ze niet alleen kans maken op goede plaatsingen, maar zelfs reële kans op een teammedaille hebben.

Drie jonge, veelbelovende talenten zijn de dupe van deze situatie. Zij hebben zich de afgelopen jaren meerdere malen bewezen op het allerhoogste niveau en hebben hun volledige planning van 2022 op het WK afgestemd. Het gaat om de 25-jarige Vinzenz Dobretsberger, de 31-jarige Lara Krejcerik en de 25-jarige Martina Reingruber, allemaal leden van het huidige A-kader. Tot een paar dagen geleden waren ze er allemaal van overtuigd dat ze zouden voldoen aan de kwalificatiecriteria van de OEPS en Oostenrijk zouden vertegenwoordigen op het WK.

Lara Krejcerik op het WK jonge menpaarden 2022

Twee maten meten

De criteria van de OEPS zijn bijzonder streng als het gaat om deelname aan kampioenschappen. Ze zijn strenger dan de FEI, waar de drie overigens makkelijk aan voldoen. De Oeps vraagt onder andere om een dressuurscore onder de 58 strafpunten (FEI: 65 punten), drie internationale driesterrenwedstrijden uitrijden (FEI: 2) en deelnemen aan de nationale kampioenschappen voor enkelspan paard. De drie WK-aspiranten zijn niet geselecteerd voor het WK omdat ze volgens de OEPS niet aan alle punten voldeden.

Leo Pingitzer gebruikte het voorbeeld van Vinzenz Dobretsberger in een kritisch rapport om uit te leggen hoe de OEPS tot haar besluit is gekomen. “2022 was een zeer succesvol seizoen voor Dobretsberger. Hij werd tweede op CAI3* Kladruby (20 – 24 april 2022) en op CAI3* Szilvasvarad (14 – 17 juli 2022). Daarnaast won hij de CAI3* van Altenfelden, 16-19 juni 2022), maar na zijn goede resultaat in de dressuur op het nationale kampioenschap viel hij uit door een fout in de marathon. Daardoor voldoet hij niet aan de criteria van de OEPS en zijn internationale successen tellen nu voor spek en bonen.”

Critici zijn boos dat er met twee maten gemeten wordt. Daniel Schneiders is namelijk, ondanks dat hij niet deelnam aan het nationale kampioenschap, toch met zijn vierspan genomineerd voor het WK in Pratoni del Vivaro in september. Dit zou toegestaan zijn omdat de sportdirecteur van de OEPS de bevoegdheid heeft om ‘mensen te selecteren of aanvragen af ​​te wijzen’. Die bevoegdheid is in dit geval in het voordeel van Schneiders en in het nadeel van de drie enkelspan menners.

Het resultaat is dat Oostenrijk niet met een landenteam aanwezig zal zijn op het WK in Le Pin au Haras. Alexander Bösch gaat dus individueel van start.

Alexander Bösch en Finesse