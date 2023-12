Axel Olin aangesteld als trainer Finse menners

Axel Olin (38) heeft international enkel- twee en vierspan gereden. Momenteel ligt de focus voornamelijk op het twee- en vierspan rijden, met de 22e plaats op het EK vierspannen in Exloo als meest recente internationale resultaat. Axel Olin heeft onder andere getraind bij Boyd Exell, Christer Pålsson, Nicke Pålsson, Tomas Eriksson, Glenn Geerts, Michael Freund en Claudio Fumagalli.

“In de winter rijdt ik met mijn paarden voornamelijk enkelspan. Ik focus me dan met name op de basis; het tempo, de africhting, en de soepelheid door het lijf. Ik ben blij dat ik deze basis goed terug heb kunnen zien tijdens de eerste training met het Finse team”, aldus Olin.

Talvikki Järvinen

“De eerste keer met een nieuwe trainer is altijd spannend, maar tegelijkertijd heel interessant”, reageert Talvikki Järvinen. “Ik denk dat het niet nodig is om het wiel opnieuw uit te vinden in onze sport, maar dat we de bestaande kennis en vaardigheden op de juiste manier moeten inzetten. Het enthousiasme van de Finse rijders over Axel als nieuwe trainer was goed te voelen.”

“Ik vond het fijn dat Axel zich focust op de rechtsgerichtheid en de ontspanning. In al die jaren dat ik inmiddels onderdeel ben van het Finse nationale team, kreeg ik van Axel voor het eerst duidelijk huiswerk mee”, zegt Järvinen.

Bron: Suomen Ratsastajainliitto

Axel Olin tijdens het EK vierspannen 2023 in Exloo