Axel Olin switcht naar tweespan

Roer om

“Ik rijd nu zo’n 10 jaar vierspan en mijn paarden werden te oud om op hoog niveau mee te kunnen doen. We besloten het roer om te gooien en tweespan te gaan rijden. Via de beroemde tuigenmaker Henk van der Wiel uit Achel vonden we twee super paarden, schimmels. Het wordt een spannende toekomst met deze toppers! Ze zijn pas vijf jaar oud en het plan is om vanaf volgend jaar op internationaal niveau te starten.”

Nieuwe sponsor

Axel Olin heeft sinds kort de steun van een nieuwe sponsor, Mathias Niebel. Hij is eigenaar van de twee bovengenoemde paarden en een derde schimmel, zodat het tweespan compleet is. “Mijn doel is om aan de top mee te rijden met dit nieuwe span. De concurrentie uit onder meer Nederland, Duitsland en Hongarije is sterk, maar ik heb er veel zin in!”

Leren van topmenners

Axel heeft in de loop der jaren veel geleerd van onder andere Michael Freund, Boyd Exell en Glenn Geerts: “Ik heb les gehad van deze topmenners en van elke trainer leer je weer iets anders. Ik probeer er steeds iets uit te pikken wat voor mij het beste werkt en in mijn systeem past.”

Kalani (Fantastic x Fabricius) & Kensey (Fantastic x Ulandro)

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.