Frans baron van Verschuer overleden

Heerlijkheid Mariënwaerdt is een prachtige wedstrijdlocatie waar jaren achter elkaar SWM Beesd gehouden werd. Ook het WK Vierspannen in 2008 en het WK Paramennen in 2016 werd er georganiseerd. Het landgoed bevindt zich in een sfeervolle omgeving en beschikt over een aantal vaste hindernissen. Frans baron Van Verschuer leverde in 2008 als lid van het organisatiecomité een belangrijke bijdrage aan het slagen van het WK vierspannen.

Doordat het landgoed een moeilijke tijd achter de rug heeft na de coronapandemie, is er dit jaar helaas geen ruimte voor de menwedstrijd. Daardoor vindt de SWM dit jaar plaats op 15 en 16 juli in Neerijnen.

Met zo’n 1000 hectare is Landgoed Mariënwaerdt bijna net zo groot als Schiphol. Er zijn drie landhuizen, zeventien boerderijen en 37 rijksmonumenten. Dagelijks werken er zo’n tweehonderd personeelsleden bij Heerlijkheid Marïenwaerdt. Op het landgoed is onder meer een winkel, pannenkoekenhuis en een trouw- en vergaderlocatie.

Werkzaamheden

De baron en barones gaven onlangs in ‘In het hart van ons landgoed’ een inkijkje in hun bijzondere bestaan als eigenaren en beheerders van Landgoed Mariënwaerdt. De serie was begin dit jaar te zien op TV Gelderland.

Van Verschuer viel zondagmiddag van een ladder tijdens werkzaamheden bij zijn woning op het landgoed. Rond 14.30 uur werden een ambulance en traumahelikopter opgeroepen. De baron werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij maandagavond overleed.

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Bron: Omroep Gelderland / Hoefnet

Baron Frans van Verschuer