Beekbergen 2019: Koos de Ronde neemt de leiding in NK

Chester Weber had zijn paarden in vorm en reed overtuigend naar het puntentotaal van 39,19, waarbij hij twee tienen kreeg toebedeeld voor het algemene beeld. Misdee Wrigley-Miller (45,25) en Fransman Benjamin Aillaud (45,85) bleven nog een beetje in de buurt bij Weber, maar de overige deelnemers wisten niet onder de 50 punten te scoren.

NK-klassement

Titelverdediger Koos de Ronde heeft met een voorlopige vierde plaats in de internationale wedstrijd, de leiding in het NK-klassement met 50,44 punten. Maar het gaatje naar Mark Weusthof is niet heel groot, want de vierspanrijder uit Rossum staat op 53,97 punten; het belooft morgen dus een spannende marathon dag te worden. Peter de Ronde staat op de derde plek met 60,90 punten. Daarmee is de tussenstand in het NK identiek aan het podium van de titelstrijd van vorig jaar.

Paramenners

In het kleine deelnemersveld bij de paramenners gaat na de dressuur Francisca den Elzen aan de leiding met een fraaie score van 44,16 punten, op de voet gevolgd door Jacques Poppen die met 46,43 punten op de tweede plaats staat.

In de VIPs-klasse heeft Edith Chardon het voortouw genomen.

Morgen gaat om 10.00 de marathon van start. De organisatie heeft in verband met de warme weersomstandigheden de nodige aanpassingen in de marathon gedaan. Zo zijn de trajecten ingekort en de tijden aangepast.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen