Beekbergen 2019: Koos de Ronde zit Chester Weber op de hielen

In verband met de warmte had de wedstrijdleiding niet alleen de trajecten ingekort, maar ook hindernis vier uit het hindernistraject gehaald, waarna er zes uitdagingen voor de rijders overbleven. Dat bleek genoeg om toch grote verschuivingen in het klassement teweeg te brengen bij de vierspannen. De Amerikaan Chester Weber eindigde in de marathon op de zevende plaats en zag zijn riante voorsprong na de dressuur aardig slinken. Zijn landgenote Misdee Wrigley-Miller deed het rustig aan in de hindernissen en werd laatste, waardoor ze van de tweede plek naar de bodem van het klassement zakte.

NK is beslist

De broers Koos en Peter de Ronde presteerden uitstekend in de marathon en eindigden als eerste en tweede. Peter reed op vijf hindernissen zeer constant de vierde tijd en Koos was op vier marathonhindernissen de snelste. Mark Weusthof leek tot aan de laatste hindernis nog heel dicht bij de tijden van Koos te komen, maar het venijn zat in de staart: “Het liep wel voortvarend, maar we hadden op de laatste hindernis best wel een moeilijke route uitgestippeld. A, B en C gingen goed, maar ik miste poortje D. Door die grap duurde het te lang en gaf ik de tweede plek in de marathon weg”, evalueert Weusthof, die met ruim tien punten achterstand op Koos de Ronde geen kansen meer ziet op het winnen van NK-goud. “Het kampioenschap is bekeken, het gat met Koos is te groot.” Toch hoopt Weusthof, die nu zevende staat in de internationale wedstrijd nog iets te klimmen met de vaardigheid: “De nummers vier tot en met acht staan kort op elkaar, dus ik hoop dat ik daar in positieve zin nog iets kan doen.” Het NK-zilver lijkt voor Weusthof wel binnen handbereik te liggen.

Oranje tweespannen vooraan

Voor de tweespanrijders was de wedstrijd in Beekbergen een mooie gelegenheid kennis te maken met de opgaves van de ervaren parcoursbouwer Barry Hunter, die in het najaar ook de marathon op het WK tweespannen bouwt. De Nederlandse tweespanrijders gaven vandaag hun visitekaartje af in de marathon: ze namen plek een tot en met zes in beslag. Raymond Letteboer pakte net als een paar weken geleden in Valkenswaard de winst, door in vier van de zes hindernissen de snelste tijd te klokken. Last van de warmte had hij niet gehad: “Het was wel te doen, ze hadden genoeg maatregelen genomen, dat was allemaal goed.” Letteboer staat nu zevende in het tussenklassement. “Ik hoop in de vaardigheid nog wat plekjes te stijgen, of minimaal deze plek vast te houden. Ik heb me in ieder geval weer goed in de kijker gereden.” In het kielzog van Letteboer werden Antonie ter Harmsel en Stan van Eijk tweede en derde. Ter Harmsel is daardoor opgeschoven naar de vierde plaats in het tussenklassement en is 0,05 punt verwijderd van het podium, waar Martin Hölle ook na zijn elfde plaats van vandaag nog steeds virtueel op de hoogste trede staat.

In de VIP-klasse liet Edith Chardon zien dat haar pony’s in goede vorm steken. Ze won de marathon overtuigend en gaat ruim aan de leiding in deze klasse.

Paramenners

Paramenner Jacques Poppen reed in vier hindernissen de snelste tijd, maar wist net niet rivale Francisca den Elzen voorbij te streven in het tussenklassement. De rijdster uit Drouwenerveen heeft na haar tweede plaats in de marathon nu minder dan een balletje voorsprong op Poppen. Morgenochtend vindt de ontknoping voor de paramenners plaats in de afsluitende vaardigheidsproef, gevolgd door het afsluitende onderdeel voor de tweespannen.

In de middag volgt het kegeltjesrijden voor de vierspannen; dan weten we wie zich Nederlands kampioen Vierspannen mag noemen.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.