Beekbergen 2019: Vaardigheid schudt klassement door elkaar, Koos de Ronde Nederlands kampioen

Verrassingen

De vaardigheid kwam op naam van de sterk rijdende zuiderbuur Dries Degrieck, die als enige vierspanrijder alle balletjes liet liggen en de scherpe toegestane tijd haalde. Het leverde hem de tweede plek op in het eindklassement. Benjamin Aillaud begon vanaf de derde plek in de tussenstand aan zijn kegeltjesparcours en haalde iets minder dan een punt tijdfouten, waardoor hij de Belg nipt voor bleef in het klassement.

Koos de Ronde reed met 10.98 aan fouten naar een ongebruikelijke veertiende plaats en zakte daardoor naar de vierde plek in de eindstand. “Ik was niet zo blij met vandaag”, vertelt Koos de Ronde, die benadrukt dat hij wel blij is met zijn kampioenschap. “Het was geen mooi parcours, hij had die oxer een beetje tegen de dranghekken aangebouwd, daar kreeg ik een fout en toen ging ik wat harder rijden om de tijd te halen, en toen had ik nog een keer een fout. Maar dat heb je wel eens in een vaardigheid, als het even niet gaat dan heb je ook zo een hoop strafpunten.” Chester Weber deed het niet veel beter en eindigde door een dertiende pek in de vaardigheid op de laagste trede van het podium. “Het hoort ook een beetje bij deze parcoursbouwer; zijn hindernissen zijn te makkelijk en zijn vaardigheidsparcoursen te moeilijk”, concludeert De Ronde.

NK podium als in 2018

Het podium van het Nederlands kampioenschap is een kopie van 2018 geworden. Koos de Ronde liet zijn bij de dressuur opgebouwde voorsprong niet meer glippen en mag zich voor de vijfde keer Nederlands Kampioen noemen. “Het is mijn vijfde kampioenschap en dat is gaaf, dat blijft mooi”, aldus de kampioen.

Mark Weusthof kwam door een sterke laatste dag, waar hij slechts één bal naar beneden reed, nog gevaarlijk dichtbij, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met het zilver. Peter de Ronde pakte net als vorig jaar het brons.

Antonie ter Harmsel is de beste van de rest

De vaardigheid bleek ook bij de tweespannen lastig, want alleen de Deen Hans-Henrik Nielsen wist de nul op het scorebord vast te houden. Antonie ter Harmsel liet wel alle balletjes op de kegels liggen, maar kreeg de nodige strafpunten voor tijdsoverschrijding en werd uiteindelijk zesde in de vaardigheid. Dit goede resultaat bracht hem op de tweede plaats in de eindstand. Net als vorig jaar mocht Antonie Ter Harmsel ook de Van Tergouw plaquette in ontvangst nemen, de wisselprijs voor de beste Nederlandse tweespanrijder in Beekbergen. “Deze staat wel op één in mijn lijstje van mooiste resultaten dit seizoen”, glundert Antonie ter Harmsel. “De vaardigheid was een mooie afsluiting. Vrijdag was ik de beste Nederlander op de zesde plek, gisteren was ik in de marathon de tweede Nederlander en vandaag klim ik van de vierde naar de tweede plek.” Zeker van een plek in het WK-team is Ter Harmsel nog niet. “De bondscoach beslist pas na ons kampioenschap in Hulsberg.”

Regerend wereldkampioen Martin Hölle bleef na de dressuur de onbereikbare leider in het klassement. Zijn elfde plek in de marathon en derde plaats in de vaardigheid brachten de eindoverwinning geen moment in gevaar. Hölle’s landgenoot Kristof Osztertag eindigde op de derde plaats, nipt voor Theo Timmerman. Deze ervaren vierspanrijder, die dit seizoen een uitstapje maakt als tweespanrijder, liet (na zijn eerdere overwinning in Valkenswaard) opnieuw zien mee te kunnen met de top van de tweespanrijders.

