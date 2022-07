Beekbergen: Bram Chardon wint ook de vaardigheid

Bram was 1 van de 3 foutlozen in de selectieve vaardigheid. De Fransman Benjamin Aillaud en onze landgenoot Antonie ter Harmsel reden ook knap foutloos binnen de tijd. Mark Weusthof leek op weg naar een ‘double clear’ maar hij kwam een fractie te laat over de finish en kreeg daarvoor 0,12 strafpunt. Koos de Ronde tikte er 1 balletje af, maar hij behield zijn 2e plaats in het klassement. Benjamin Aillaud pakte het derde prijzengeld, en Chester Weber werd vierde. Door zijn sterke vaardigheid was er voor Mark Weusthof een mooie vijfde plek en de bronzen medaille op het Nederlands kampioenschap. Koos de Ronde behield zijn zilveren positie.

v.l.n.r: Koos de Ronde, Bram Chardon, Mark Weusthof

Kicken met zo veel publiek

Voor Bram Chardon is het de eerste keer dat hij bij de paarden Nederlands Kampioen is. “Ik vind de wereldbekerpunten belangrijk, maar het Nationaal kampioenschap is toch het leukst”, zegt hij. De kersverse kampioen is geweldig blij. “Na Aken heb ik een wisseling gedaan in mijn span. Ik verwachtte dat het goed zou uitpakken, maar zo…en dan met de winst op alle drie de onderdelen. Daar ben ik blij mee.” Hij voegt er aan toe: “Beekbergen is een mooie wedstrijd. De sfeer is geweldig en het was kicken met al dat publiek. Om na een paar jaar afwezigheid weer zo te beginnen met een wedstrijd vind ik heel knap van de organisatie en geweldig dat ze het zo doen.”

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor de reportage van Studio Sport van zaterdag 30 juli 2022

