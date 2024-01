Belgisch kampioenschap terug op de kalender

Voorzitter van de Nationale Mencommissie Mark Wentein heeft noodzaak gegeven om dit jaar wel een Belgisch kampioenschap te houden. “Vorig jaar is het niet gelukt om wedstrijdorganisaties bereidt te vinden voor het kampioenschap. Ik vind het heel belangrijk dat we met zijn alle de sport steunen. We zijn dan wel opgesplitst in Wallonie en Vlaanderen, maar we zijn één land. We proberen het ene jaar een kampioenschap te organiseren in Vlaanderen, en het andere jaar in Wallonie. Ik vind het belangrijk voor de sport dat er elk jaar nieuwe Belgische kampioenen gehuldigd worden”, aldus Wentein.

België heeft dit jaar twaalf nationale wedstrijden. Menners kunnen zich selecteren voor het BK door minimaal twee nationale wedstrijden (CAN) uit te rijden. Tijdens het kampioenschap wordt een dressuurproef, de marathon en de vaardigheid gereden. Aan het eind van het weekend zijn de nieuwe kampioenen bekend.

Beker van Belgie

Daarnaast wordt dit jaar ook de Beker van België uitgedeeld. De uitreiking hiervan vindt plaats aan het eind van het seizoen. De winnaar wordt bepaald naar aanleiding van zijn/haar resultaat over alle nationale wedstrijden waarbij dressuur, marathon en vaardigheid (A+B+C) gereden wordt.

