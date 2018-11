Bondscoach Harry de Ruyter neemt afscheid

Harry de Ruyter

“Ik heb acht jaar met hart en ziel en met heel veel plezier mijn functie als bondscoach uitgeoefend. Ik heb prachtige tijden beleefd en echt van de sport en de prestaties genoten. Het is jammer dat we in Tryon het goud misliepen, maar dit is zeker niet de reden waarom ik heb besloten om te stoppen,” licht De Ruyter toe. “Ik vond het een hele lastige beslissing en ik heb er lang over na moeten denken, maar de tijd was voor mij rijp om afscheid te nemen.”

Met het Nederlandse vierspanteam behaalde Harry de Ruyter ongekende successen. Zo was er drie maal op rij team goud op de Wereldkampioenschappen en vier keer team goud op de Europese kampioenschappen. De vierspanrijders wonnen onder leiding van De Ruyter sinds 2011 onafgebroken goud op de landenwedstrijd van Aken en er waren successen op de landenwedstrijden van Breda, Windsor, Vecsés en Valkenswaard. Op de laatste Wereldruiterspelen in Tryon behaalde het Nederlandse vierspanteam onder leiding van De Ruyter team zilver.

Met de tweespan paarden won De Ruyter team goud op het WK in 2011 en brons in 2013 en waren er diverse successen op de landenwedstrijd in Riesenbeck, Saumur en Pau.

Samen met bondscoach Ad Aarts die de enkelspannen, paramenners en enkel-, twee-en vierspan pony’s onder zijn hoede heeft, was De Ruyter verantwoordelijk voor de begeleiding en training van de leden van de KNHS Next Driving Generation, waarin jonge getalenteerde menners ondersteund worden in hun ontwikkeling naar een hoger niveau.

De KNHS is, zoals in meerdere disciplines, belast met de opvolging en verwacht daar medio december duidelijkheid over te kunnen geven.