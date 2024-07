Boyd Exell wint Top Score Competition

Bij de Top Score Competition is dus geen vaste volgorde waarin de poorten gereden moeten worden. Rijders kunnen daarom zelf hun route kiezen. Ze moeten binnen maximaal drie minuten zoveel mogelijk punten verzamelen. Elke poort heeft zijn eigen waarde aan punten, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Daarnaast kan elke poort maximaal twee keer gereden worden.

Degene die vandaag de meeste punten behaalde was Boyd Exell. Met zijn team bestaande uit Celviro, Checkmate, Hero en Ivor was hij de enige die 1.900 punten verzamelde. Het maakte dus niet uit dat hij niet als snelste over de finish kwam, want de tijd is alleen doorslaggevend bij een gelijkspel. De tweede plaats ging naar Bram Chardon met een score van 1.840 punten. De Zwitser Jérôme Voutaz werd derde (1.820 punten).

Bron: CHIO Aachen