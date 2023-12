Bram Chardon goed uit de startblokken in Stockholm

De Friends arena was in Kerstsfeer aangekleed en alles wat je kan bedenken was opgenomen in het parcours. Zoals gebruikelijk waren er 2 technische marathonhindernissen. Verder een speedbox, opgesteld in een hoek van de piste en een brug op het midden. De kegelpoorten waren listig neergezet, zoals poort 2 die vrij haaks vanaf de korte zijde genomen moest worden, naast de speedbox. En enkele poorten dicht op de boarding langs de tribunes.

Niet simpel

Mareike Harm reed als eerste een foutloos parcours en werd uiteindelijk vierde. Voor Glenn Geerts was er vette pech toen hij uit de speedbox niet een goede lijn naar de brug kreeg. Zijn span draaide af, waarbij een andere poort omgereden werd en er veel kostbare seconden wegtikten. De Belg werd 5e, voor Fredric Persson die met een wildcard reed voor zijn thuispubliek.

Bram Chardon koos in hindernis 5 iets andere lijnen dan zijn voorgangers en reed snel en foutloos. Snel was ook Boyd Exell, maar een stuurfout in hindernis 9 waarbij hij even stil stond, kostte hem tijd en een bal. Verderop in het parcours kwam er zelfs nog een balletje bij, maar de wereldkampioen was zo snel dat hij zich toch voor de drive-off plaatste. In diezelfde hindernis 9 liep ook Michael Brauchle 4 strafseconden op, maar desondanks reed hij zich met gemak in de drive off.

Snel en gecontroleerd

In de drive-off verviel in de beide marathonhindernissen de F-poort. Het gebeurt niet vaak, maar Boyd moest als eerste van start. Opnieuw zat het de Australiër niet helemaal mee. De lijn bij het uitrijden van hindernis 9 was anders doordat de laatste poort was vervallen. Zijn paarden trokken even de verkeerde kant op, waardoor hij een extra lus reed naar de speedbox. Toch bleef hij foutloos in 132,05. Bij Michael Brauchle viel meteen op de eerste poort een bal en vervolgens liep hij in de eerste marathonhindernis 20 strafseconden op. Het ritme was helemaal weg en met een eindresultaat van 179,91 werd hij derde. Bij Bram Chardon klopte alles. Hij reed gecontroleerd en snel. Hij sneed naar poort 13 een stukje af omdat hij door hindernis 5 durfde te rijden en finishte een krappe seconde sneller dan Boyd.

Video analyse

De winnaar barst van het zelfvertrouwen. “Na Maastricht had ik veel vertrouwen in mijn span en vandaag deden de paarden het weer heel goed. Ik kon controle houden in de eerste omloop en daarna voelde ik de druk van Boyd. Ik denk dat we met zijn drieën hier een mooie drive-off hebben neergezet. Het is mooi hoe we elkaar steeds pushen om onze grenzen te verleggen en natuurlijk wil ik morgen winnen.” Hoe hij dat gaat doen? “Ik begin bewust altijd wat langzamer aan mijn parcours. Dat zie je ook in de tussentijden. Natuurlijk kan ik harder rijden, maar dan heb je ook minder controle en dus sneller een fout. Dus ik ga de video’s van vandaag analyseren en kijken waar ik wat verlies en waar ik wat win. En aan de hand daarvan maak ik een plan voor morgen.” Zaterdag worden de wereldbekerpunten verdeeld. De wedstrijd is live te volgen via FEI YouTube en begint om 13.38 uur.

Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor de foto’s van de training, verkenning en keuring

