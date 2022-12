CAI Beekbergen krijgt O-status en stelt zich kandidaat voor het WK tweespannen

CAIO4* status

Beekbergen is toe aan meer. Het ambitieuze organisatieteam wil onder meer de infrastructuur en de hindernissen naar een hoger plan tillen. Dat gaat de komende editie al gebeuren want dan krijgt de wedstrijd een CAIO-viersterrenstatus voor de vierspannen. Dat is het hoogste niveau van een internationale vierspanwedstrijd, waarbij naast de individuele titelstrijd ook landenteams om de hoogste eer strijden. Een land mag maar één CAIO per jaar organiseren. Beekbergen is dus blij en vereerd dat het komend jaar deze status heeft. Dat betekent tegelijkertijd dat de marathon uit 8 hindernissen zal bestaan.

WK tweespannen

Naast vierspannen kent Beekbergen altijd een groot deelnemersveld bij de tweespannen. Dat is niet voor niets, want gastvrouw en organisator Mieke van Tergouw is oud-wereldkampioene tweespannen en was jarenlang een vaste waarde in het Nederlands team. Nu zij zelf niet meer actief is in de wedstrijdsport vindt ze de tijd rijp om een wereldkampioenschap in haar favoriete discipline te organiseren. “Ieder jaar weer vragen mensen aan mij of wij hier niet eens een wereldkampioenschap kunnen organiseren. Het is dus tijd dat we het gaan doen”, zegt ze. Van Tergouw is tegenwoordig actief als trainer en weet als geen ander wat er nodig is om een wedstrijd van topniveau neer te zetten.

Kandidatuur 2025

Elke twee jaar is er een wereldkampioenschap tweespannen. Komend jaar wordt het WK in het Franse Le Pin au Haras verreden. De laatste keer dat het WK in Nederland plaatsvond was in 2021 in het Limburgse Kronenberg. Nederland is een toonaangevend land in de mensport en het is dus een goed idee om het WK over twee jaar weer in Nederland te houden. Naar verwachting maakt de internationale paardensportbond FEI in juni bekend of de kandidatuur van Beekbergen wordt gehonoreerd. Het Hongaarse Budapest is de andere kandidaat.

Editie 2023

Het CAIO4* in Beekbergen is van 27 tot en met 30 juli 2023. Behalve de internationale wedstrijden strijden de Nederlandse vierspanmenners en de paramenners om het Nederlands kampioenschap. Zoals alle voorgaande jaren is de entree ook tijdens deze 34e editie gratis.

