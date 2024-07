CAI Chablis: Generale repetitie voor WK enkelspannen

Naast de rubriek voor de enkelspan paarden, is de wedstrijd ook open voor vijf-, zes-, en zevenjarige menpaarden, voor tweespan paarden en voor 3* enkel-, twee- en vierspan pony’s. Er is dit jaar één hindernis vernieuwd. “De hindernis is ontworpen door Jeroen Houterman, zodat het een interessante aanvulling is op de overige marathon hindernissen”, laat Marion Vignaud weten. Klik hier voor beelden van de nieuwe hindernis

Tijdens de wedstrijd in Chablis wordt er altijd een gezellige landenavond georganiseerd, waarbij de deelnemende landen vaak groot uitpakken. Daarnaast wordt er een spelletjesavond georganiseerd waarbij de landen het tegen elkaar opnemen door het spelen van verschillende spellen. Een leuke afwisseling, buiten de paardensport om!

Team Challenge

Als toevoeging heeft de organisatie dit jaar een nieuw concept bedacht: de Team Challenge. Dit is een teamwedstrijd voor de enkelspan paard rubriek, waarbij de rijders onderling samen een team kunnen vormen van maximaal drie rijders. Het is dus mogelijk dat de teams bestaan uit meerdere nationaliteiten. Mensen die twee paarden starten in de enkelspan paard rubriek, mogen dus met twee verschillende teams meedoen. Het beste dressuur resultaat, het beste marathon resultaat en het beste vaardigheid resultaat telt voor het team. De prijzen voor deze Team Challenge worden verzorgd door Hippocaz. Begin augustus ontvangen alle enkelspan paard deelnemers een link waarmee zij hun team kunnen aanmelden voor de Team Challenge.

Sportiviteit en gezelligheid

“Net zoals jullie van ons gewend zijn, gebeurt de loting van de dressuur weer door de menners zelf. Zij pakken een fles Chablis, waar aan de onderkant het startnummer staat. Eerlijker kan niet. Daarnaast is het mogelijk om een verzoeknummers aan te dragen tijdens de Landenavond. Naast dat het natuurlijk een sportieve week wordt, hopen we de menners en hun teams ook van een gezellig en goed gevuld programma te voorzien”, laat Marion Vignaud aan Hoefnet weten.

