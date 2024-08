CAI Chablis: Laatste test voor WK enkelspannen

Geen enkele Nederlandse rijder verscheen aan de start (ook niet in de andere rubrieken) omdat bondscoach Ad Aarts zijn observatiewedstrijden gehad heeft, waarvan de laatste vorige week in Wierden. Hij heeft de afvaardiging naar het WK in het Franse Haras du Pin inmiddels bepaald.

Vooral Franse, Zwitserse en Belgische rijders grepen in deze wedstrijd de kans om hun vorm en conditie te testen voor het WK en deze rubriek was met dertig rijders dan ook goed bezet. Verder was het een rustige wedstrijd met kleine rubrieken.

In de marathon zaterdag waren er verschillende combinaties bij de enkelspan paarden die besloten de marathon niet uit te rijden. Deze keuze werd gemaakt met het vizier op het WK in Le Pin au Haras, dat over een maand plaatsvindt. Pieter-Jan Brynaert (BEL) met Intan, Laure Philippot (BEL) met Galen V en Kelly Bruder (CAN) met Flip.

De beste dressuurscore (40.12) werd behaald door de Fransman Tony Ecalle met Kensington. Hij werd tiende in de marathon en in de vaardigheid, waarbij slechts één deelnemer de ‘dubbele nul’ wist te behalen, werd hij zevende met drie strafpunten. Hij won de wedstrijd voor de Luxemburgse Marie Schiltz die nauwelijks voor hem onderdeed. De dressuurproef met een overigens ook formidabele score van 43.78, goed voor de derde plaats in dat onderdeel, maakt het verschil tussen winst en verlies. De eerste plaats was voor Tony en de tweede voor Marie. Het brons ging naar Marion Vignaud. De wedstrijd werd gehouden op haar eigen terrein en ze stond eerste in het tussenklassement na twee onderdelen. In de vaardigheid liep ze echter teveel strafpunten op (9.17).

Overige rubrieken

In de overige rubrieken ging de winst naar:

– 1Po 3* Marie Verna (FRA) met winst in alle onderdelen

– 2Po 3* Christof König (SUI)

– 4Po 3* Tinne Bax (BEL)

– 1Po 2* Marie Verna

– 1Pa 2* Mario Gandolfo (SUI)

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor de fotoalbums

Marie Schiltz

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.