CAI Exloo hoopt op versoepeling maatregelen

“Er is een kans dat er tijdens de persconferentie op 8 maart versoepelingen bekend worden gemaakt die op 16 maart ingaan. Als dit versoepelingen betreft die betrekking hebben op buitensportwedstrijden, dan is de kans groot dat we de wedstrijd kunnen organiseren,” legt Cindy Timmer van het organisatiecomité uit.

“We wachten daarom tot 8 maart met onze beslissing. Het zou immers zonde zijn om de wedstrijd nu al af te zeggen om er volgende week achter te komen dat het evenement door had kunnen gaan onder de nieuwe maatregelen. Hiermee zouden we heel veel menners duperen. We vragen iedereen daarom nog even geduld te hebben!”

Vanzelfsprekend worden er geen kosten in rekening gebracht aan de deelnemers indien de wedstrijd moet worden afgelast.

