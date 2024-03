Internationale jeugdmenners welkom in Kronenberg

Vorig jaar ontving de organisatie van Kronenberg maarliefst 200 menners. Dit jaar zullen de vierspan paarden hun proef rijden op het gras, in een 100×40 ring. Alle andere rubrieken rijden, net als in 2023, hun dressuurproef in de zandpistes voor het hoofdgebouw. De hindernissen in Kronenberg werden al gebruikt tijdens vorige edities en tijdens meerdere WK’s. Dit jaar rijden de 2*-deelnemers zes hindernissen, voor de 3*-deelnemers worden er zeven hindernissen uitgetekend door parcoursbouwers Alexander Flocke (GER) en Heather Briggs (USA).

De veterinaire keuring staat gepland op woensdag, gevolgd door de dressuur op donderdag en vrijdag. De marathon en vaardigheid worden op zowel zaterdag als zondag gereden, zoals vermeld in het FEI vraagprogramma. De deadline voor inschrijving is 20 maart.

