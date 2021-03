CAI3* Kronenberg verplaatst naar mei en voegt 2* toe

“We kunnen niet met zekerheid zeggen of er voor de wedstrijd in april versoepelingen in de coronamaatregelen komen,” vertelt voorzitter Peter Goumans. “Door de wedstrijd te verplaatsen naar mei is de kans dat de wedstrijd kan plaatsvinden een heel stuk groter geworden. De nationale wedstrijd in Kronenberg stond al gepland van 14 tot en met 16 mei en hier kunnen we makkelijk de internationale wedstrijd aan toevoegen. Bovendien hebben we besloten om naast de driesterren-rubrieken ook een twee-sterren wedstrijd voor alle rubrieken toe te voegen om nieuwe rijders de kans te geven door te stromen en/of zich te kwalificeren.”

Het organisatiecomité verheugt zich er op om de nationale en internationale menners te verwelkomen in Kronenberg. In 2020 moesten beide wedstrijden én het geplande WK vierspannen vanwege de coronacrisis worden afgelast: “We hebben echt zin om de wedstrijd te organiseren en op deze manier alvast de puntjes op de ‘i’ te zetten voor het WK tweespannen, dat we van 8 tot en met 12 september in Kronenberg organiseren,” besluit Goumans.