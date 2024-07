CAIO Aachen: Chester Weber wint dressuur

Chester Weber was overdonderd door zijn succes. Hij had er na afloop geen woorden voor, en door zijn super enthousiaste fans bij het uitrijden van de ring kreeg hij daar ook niet de kans voor. Ook Boyd Exell was erg blij met zijn paarden, maar vond dat hij zelf wat puntjes had laten liggen. Mareike Harm had de pech – of het geluk – dat haar paarden zeer actief waren vandaag. Daardoor was de stap minder ontspannen dan dat de jury graag had willen zien in de dressuurproef. Zij staat op de derde plaats in het tussenklassement met de score van 40.99. Het beste Nederlandse resultaat vandaag was voor Bram Chardon met 46.45 strafpunten.

Landenwedstrijd

Toch wist Mareike Harm met haar derde plaats een goede basis te leggen voor het Duitse team in de Landenwedstrijd, dat nu aan kop gaat. De Duitsers staan, Michael Brauchle en Georg von Stein nu met 91,10 strafpunten voor op Australië (94,630) en Nederland (95,830). De Nederlanders hebben sinds 2007 elke editie de Landenwedstrijd gewonnen. Het wordt dus spannend de komende dagen!

