CAIO Baborówko 2023: Marathonzeges voor Jacob en Jérôme

Vierspan paarden

De Duitse level parcoursbouwer Josef Middendorf was verantwoordelijk voor de marathon met acht uitdagende hindernissen. Leider van het klassement na de dressuur Boyd Exell moest in de marathon de leiding uit handen geven nadat hij in hindernis één zo’n twintig seconden verloor. Zijn voorpaarden belandden ieder aan een kant van een paal, maar Exell kon het oplossen en kwam met de negende plaats uit de marathon. Christoph Sandmann gaat mede dankzij zijn sterke marathon waarin hij als tweede eindigde, aan de leiding in het tussenklassement. Maar het verschil tussen beide topmenners bedraagt slechts 0,19 punten, zodat de vaardigheid gegarandeerd spannend wordt. Daniel Schneiders is opgeklommen naar de derde positie, op de voet gevolgd door marathonwinnaar Voutaz en Zoltán Lázár. De verschillen in de top acht zijn minimaal, waardoor er mogen zeker verschuivingen mogelijk zijn.

Antonie ter Harmsel staat na de marathon op de 18e plaats.

Duitsland heeft de leiding overgenomen in het landenklassement, voor Australië en Hongarije.

Tweespan paarden

Jacob Arnold won de marathon met een voorsprong van iets meer dan drie punten op het Duitse teamlid en voormalig Wereldkampioene Carola Slater-Diener: “Ik was heel blij met mijn marathon. Mijn tactiek was om de hindernissen vloeiend te rijden en geen grote fouten te maken. Het was een mooie wedstrijd,” vetrelt Jacob. Jaroslav Juran uit Tsjechië eindigde op de derde plaats, voor Sandro Koalick en de beste Poolse tweespanrijder van dit moment, Weronika Kwiatek.

Jacob gaat aan op kop in het individuele klassement waarin hij wordt gevolgd door individueel deelnemer voor Duitsland Lars Schwitte en Carola Slater-Diener. Dressuurwinnares Anna Sandmann moest vandaag genoegen nemen met de 18e plaats.

Het Duitse team heeft haar voorsprong in de landenwedstrijd flink uitgebreid en staat nu zo’n 25 punten voor op gastland Polen en Tsjechië. Maar de medailles zijn nog niet verdeeld, ook hier zijn de verschillen tussen de tweede en derde plaats minimaal en zal de afsluitende vaardigheidsproef doorslaggevend zijn.

Na de dressuur en de marathon bezet Leo van der Burgt nu de 21ste plaats.

