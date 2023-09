CAIO Baborówko 2023: Overwinningen voor Exell, Arnold en Mazurek

Vierspannen

Het was een spannende strijd tussen Exell en Christoph Sandmann, die na de dressuur en marathon aan de leiding ging. Sandmann had slechts 1,56 strafpunten voor het overschrijden van de toegestane tijd, maar Exell bleef foutloos en won deze wedstrijd voor de tweede achtereenvolgende keer. Daniel Schneiders eindigde op de derde plaats.

Antonie ter Harmsel werd 17e in het 22 deelnemers tellende veld.

De landenwedstrijd werd gewonnen door Duitsland, gevolgd door Australië op de tweede plaats en Hongarije op de derde plaats.

Tegelijkertijd vonden ook de Poolse kampioenschappen plaats, waarin Piotr Mazurek opnieuw de beste was en het goud mee naar huis nam. Wiesław Sadowski won zilver en Krzysztof Szczepaniak kreeg het brons omgehangen.

Tweespannen

Jacob Arnold won bij de tweespannen, gevolgd door de individuele menner voor Duitsland Lars Schwitte en het Duitse teamlid Carola Slater-Diener. Anna Sandmann vocht zich terug in de vaardigheid, die ze won met een nagenoeg foutloze ronde. Anna eindigde op de zevende plaats in het totaalklassement.

Het Duitse team, vertegenwoordigd door Carola Slater-Diener, Anna Sandmann en Sandro Koalick won de landenwedstrijd, voor Tsjechië en Polen.

De beste Poolse menner was Weronika Kwiatek op de vijfde plaats. Leo van der Burgt eindigde op de 19e plaats.

Klik hier voor de uitslagen.

Foto’s volgen.