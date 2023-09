CAIO Baborówko klaar voor de start

Het Baborówko Equestrian Centre organiseert sinds 2022 internationale spring- en menwedstrijden. De eerste edities van de Baborówko Jumping Show en Baborówko Driving Show waren zo’n succes, dat ze een vast onderdeel van het programma van het centrum zijn geworden. Vorig jaar trok de BDS al grote namen uit de menwereld aan, en dat is dit jaar niet anders.

Deelnemers

“Ons debuut vorig jaar was een succes. De beste menners van over de hele wereld kwamen naar Baborówko. Het voelde als een bevestiging dat ze onze organisatie en locatie vertrouwden. We zijn optimistisch over de ontwikkelingen in de toekomst van het Baborówko Equestrian Centre”, zegt Henryk Jan Święcicki, directeur van de Baborówko Driving Show.

De menwedstrijd van 8 tot 10 september is een kwalificatiewedstrijd voor het Wereldbekerseizone en is een Landenwedstrijd voor de twee- en vierspan paarden. Namen als Boyd Exell, Christoph en Anna Sandmann, Jérôme Voutaz, Antonie ter Harmsel, József Dobrovitz, Leo van der Burgh en Lars Schwitte staan op de deelnemerslijst.

Klik hier voor de deelnemerslijst