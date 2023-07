CAIO Beekbergen: Briljante dressuuroverwinning van Martin Hölle

Martin Hölle reed een geweldige proef, ondanks de regen

Lang ging de Fransman François Dutilloy op kop. Hij reed al vroeg in de ochtend een mooie proef, waarmee hij 46,34 scoorde. In de middag was het de beurt aan Martin Hölle die een briljante proef reed. Zijn paarden stonden er mooi aan, de oefeningen lukten en de overgangen waren prachtig. Het voltallige jurycorps plaatste de regerend wereldkampioen op kop en met 35,68 strafpunten staat hij een straatlengte voor op de concurrentie. Aan het einde van de middag reed Franck Grimonprez (FRA) ook een mooie proef. Met 44,30 ging hij zijn landgenoot voorbij en werd tweede.

Franck Grimonprez werd tweede

Het beste Nederlandse resultaat werd gereden door Stan van Eijk. Hij bleef onder de 50 strafpunten en werd 5e op de eerste wedstrijddag. Met respektievelijk een 7e en 8e plaats kwamen Sandor van Vliet en Erik Evers ook goed voor de dag. Hun scores lagen met 51,30 en 51,60 dicht bij elkaar.

Morgenochtend om 8.30 uur is het de beurt aan de paramenners, gevolgd door de VIP klasse. Vanaf 11.30 uur komen de vierspannen in de ring.

Klik hier voor de uitslagen

Stan van Eijk was de beste Nederlander

